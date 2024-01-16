المعهد الفلكي يحدد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المركز الفلكي عن موعد شهر رمضان 2024،

حيث سيظهر هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاتصال في تمام الساعة الحادية عشر ودقيقتين صباحًا بتوقيت القاهرة.

يوم رؤية الهلال سيكون يوم الأحد من شهر شعبان الموافق التاسع والعشرون هجريًا والموافق 10 مارس 2024 ميلاديًا.

وأكد الدليل الفلكي أن الهلال سيظل ظاهرًا لمدة اثني عشرة دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة، ولمدة أربعة عشر دقيقة في القاهرة.

في المحافظات المصرية الأخرى، سيظل ظاهرًا لمدة تتراوح بين ثلاثة عشر وخمسة عشر دقيقة. أما في المدن العربية والإسلامية الأخرى، سيظل ظاهرًا لمدة تتراوح بين أربع دقائق إلى اثنين وعشرين دقيقة بعد غروب الشمس.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها تستعد لبرامجها الدعوية في رمضان وتعمل باكرًا على تجهيز الأجواء الإيمانية في جميع المساجد المصرية. يُنظم التنظيم الأنشطة الدعوية للحفاظ على الأجواء الروحانية في رمضان.