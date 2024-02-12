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بالفيديو.. الشاعر محمد الشراري : أنا أطلق شاعر في الكرة الأرضية كلها بدون منازع

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رياض - احمد صلاح - ظهر الشاعر محمد عريفج الشراري في مقطع فيديو جديد، متحديا متابعيه بالرد على قصيدته بمعناها وقافيتها وحل اللغز بها، ومن يفوز بالتحدي له جائزة قيمة منه.

وقال عريفج في الفيديو: أنا أطلق شاعر في الكرة الأرضية كلها بدون منازع، عقب التعليقات اللي شفتها.

وتابع: في قصيدة أقولها الحين اللي يرد عليها بمعناها وقافيتها وحل اللغز اللي فيها له جائزة قيمة تجيه لعند بيته.

وألقى العريفج القصيدة قائلا: أنا الذي أقدر على سبك بمدح، وأقدر بعد على أمدحك في مسبة، يعني ترا مانت برجل قلتها بردح عادي ولا كأنك رجل حق لبه.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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