الداهية عالم الفلك ميشال حايك يبكي مرعوبا من الخوف: استعدوا هذا ماسيحدث في مصر في آخر شهر رمضان "!!

الرياض - محمد الاطلسي - عاد سيد الفلك اللبناني ميشال حايك لصدارة محركات البحث بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في آخر شهر رمضان وتوقع حايك عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية في مصر ستشغل العالم العربي بأكمله. وتوقع ميشال عاصفة طوفانية أشد من عاصفة التنين تضرب مصر وينتج عنها سيول جارفو تؤدي إلى انهيار سدود وجرف مبان وسيارات.

وزعن الفلكي اللبناني إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من هول الكارثة. ومن حين إلى آخ يثير سيد الفلك اللبناني الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.