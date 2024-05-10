فيفا يحكم للزمالك بالحصول على 150 ألف دولار من حمدى النقاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 06:36 مساءً - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أصدر حكمًا لصالح القلعة البيضاء، ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، يلزمه بسداد 150 ألف دولار.

أوضح عمرو أدهم فى تصريحاته، إن الزمالك سبق وتقدم بشكوى ضد حمدي النقاز بسبب المبالغ التي حصل عليها بعد التعاقد معه في عام 2021 ثم رحل عن القلعة البيضاء.

تابع عضو مجلس إدارة الزمالك، أن فيفا أقرت بحصول الزمالك على 150 ألف دولار من حمدي النقاز، وفى حال عدم سداد المبلغ خلال 45 يوما سيتم إيقافه عن ممارسة كرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.