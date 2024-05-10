مصريون لإكسترا نيوز: الدولة المصرية تقدم جهودا عظيمة لدعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 06:36 مساءً - تحدث عدد من المصريين عن الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، وقال أحد المواطنين إن الدولة المصرية تقدم جهودا عظيمة لدعم القضية منها تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية، ودعمهم بالأدوية والغذاء وغيره.

وأضاف آخر خلال لقاء بكاميرا قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية منذ عام 48 شايلين هم القضية الفلسطينية واحنا أكتر دولة فى العالم أرسلت مساعدات إغاثية للإخوة الأشقاء فى فلسطين والتى وصلت لأكثر من 80%، ودى مصر اللى يتكتب فيها مجلدات مش كلمة ولا اتنين".

وأكد آخر، أن الدولة المصرية منذ زمن وهى تدعم فلسطين وعملت على إعادة بناء غزة، وحاليا مازالت تقدم الدعم للقطاع الذى تعرض لقصف قوى من جانب الاحتلال الغاشم، لافتا إلى أن الرئيس السيسى قد جهد كبير ومازال يقدم واستضاف مؤتمرات فى مصر بحضور قيادات الدول وحشد العالم من أجل دعم القضية.