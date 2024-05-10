مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: حكومة إسرائيل تعمدت نشر المجاعة بغزة بإغلاق المعابر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 06:36 مساءً - قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة الإسرائيلية تعمدت نشر المجاعة في غزة بإغلاق المعابر، مضيفا أن الحملة الإسرائيلية لتشريد الشعب الفلسطيني تصل إلى ذروة مستوياتها.

وأضاف خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وبثتها قناة القاهرة الإخبارية: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يجب أن يكون خاضعا للنقض الإسرائيلي، موضحا أن حرية الشعب الفلسطيني هي المسار الوحيد الذي يقود إلى السلام.

وأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن حياة الفلسطينيين في قطاع غزة تنهار وممزقة بأقسى الطرق في ظل استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين.