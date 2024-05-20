نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. مواعيد عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد قناة CBC وCBC دراما لعرض مسلسل إمبراطورية ميم، وذلك من يوم الأحد المقبل 26 مايو، ويعد ذلك العرض الثاني لمسلسل “إمبراطورية ميم” الذي عرض لأول مرة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وهو بطولة الفنان خالد النبوي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

وسوف يتم عرض المسلسل في تمام الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2.30 صباحًا، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا والساعة 10 صباحًا، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة فى شهر رمضان الماضي 2024.

تصريحات أبطال المسلسل

استضاف برنامج "أحداث الساعة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، النجوم الأطفال لمسلسل "إمبراطورية ميم" وهم الطفلة بيرلا أبو المجد، والطفل ريمون توفيق، والطفل آدم وهدان بجانب المخرج محمد سلامة الذى أكد أن أكثر شيء أسعده بعد نجاح المسلسل أنه رأى منشور على السوشيال ميديا كان بيقول: "أنا نفسى أعيش فى الأجواء العائلية لمسلسلات خالد النبوى"، خاصة مسلسلي "إمبراطورية ميم" و"راجعين يا هوى".





وأوضح محمد سلامة: "فى كل عمل بحاول أن يكون لدي قصة حب تحاكى الواقع، فضلا عن أن المسلسل فيه قصص حب، سواء كان بين مختار وميسون لزوج فقد زوجته ومقدرش يعيش من غيرها، وقصة الحب بين مديحة ومحمود اللى بدأت على كبر".



وأكد محمد سلامة أنه صديق للفنان خالد النبوى، وبينهما أشياء مشتركة فى الفكر وطريقة العمل ويعمل أكتر مني.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل يدور في إطار اجتماعي ويدور حول (مختار) الذي صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.