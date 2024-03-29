في السعودية ..أرخص سيارة دفع رباعي لكزس GX550 2024 تنافس تويوتا لاندكروزر برادو 2024 وبسعر غير متوقع

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة لكزس GX550 2024 تعتبر أيقونة المغامرين وعشاق القيادة على الطرق الوعرة وفي العام هذا قامت لكزس بإعادة تعريف معايير السيارات الرباعية الدفع وذلك بإطلاقها لهذا الطراز المتميز، حيث يجمع بين الأداء القوي والراحة الداخلية الفاخرة.

وبتاريخها الطويل من النجاح والشعبية، وجدت توقعات الجمهور عالية بشأن الجيل الثالث من سيارات GX، لم تخيب لكزس ظنون عشاقها بتقديم GX550 2024، التي تخلت عن المحرك V8 التقليدي لصالح نظام دفع أكثر تطورًا وكفاءة محرك V6 سعة 3.4 لتر والمزود بشاحن توربيني، مستفيدة من منصة Toyota TNGA-F المبتكرة.

هذا التحول يعكس التزام لكزس بالابتكار وتحسين الأداء مع الحفاظ على الاستجابة والقوة.

أداء لا يُقاوم من لكزس جي إكس المحرك الجديد لـ GX550 ينتج قوة هائلة تصل إلى 349 حصانًا و479 رطلًا من عزم الدوران، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات يضمن توصيل طاقة خطي وسلس. القوة والأداء لا تتوقف عند هذا الحد؛ فالسيارة مصممة لتقدم تجربة قيادة متكاملة، سواء على الطرق السلسة أو الوعرة، مع إمكانية سحب تصل إلى 9063 رطلاً، مما يجعلها مثالية لمغامرات الحياة الخارجية.

تقنيات متطورة لتجربة فريدة Lexus GX550 2024 لكزس GX550 2024 لا تقدم فقط قوة محرك مذهلة، بل ترتقي بالتجربة الداخلية للركاب إلى مستويات جديدة من الراحة والفخامة. مع التزامها بالابتكار، تجهز لكزس هذا الطراز بأحدث التقنيات والميزات الذكية التي تضمن سلامة وراحة الركاب، وتعزز من تجربة القيادة بشكل كامل.

لكزس GX550 2024 تُعد تجسيدًا للقوة والفخامة والتقنية المتقدمة. بانتقالها من محرك V8 إلى نظام الدفع المتطور بمحرك V6 توربو، تثبت لكزس مجددًا قدرتها على التجديد والابتكار مع الحفاظ على الجودة والأداء الذي يتوقعه عشاق العلامة. لعشاق القيادة على الطرق الوعرة، يعد GX550 2024 بمثابة رمز للتميز، موفرًا تجربة لا مثيل لها تجمع بين الأداء القوي والراحة الفائقة والتكنولوجيا الحديثة.

مع إطلاق لكزس GX550 2024، تقدم العلامة التجارية تجربة قيادة فاخرة لا مثيل لها، حتى على أقسى الطرق. تبرز هذه السيارة بفئاتها المتنوعة وتقنياتها المتطورة، موفرة لعشاق المغامرة كل ما يحتاجونه لتحدي الطرق الوعرة بأسلوب لا يضاهى.

فئات متنوعة لتلبية كل الأذواق لكزس GX550 2024 تأتي بفئات مختلفة تلبي تطلعات جميع المستخدمين، من Luxury وLuxury Plus بعجلات مقاس 22 بوصة وإطارات 265/55، إلى الفئة الأساسية Premium بعجلات مقاس 20 بوصة. هذا التنوع يمنح السائقين القدرة على اختيار ما يتناسب مع أسلوب حياتهم ومتطلباتهم الخاصة، سواء كانوا يفضلون الأناقة الفاخرة أو الأداء العملي.