انت الأن تتابع خبر هذا هو سعر الذهب اليوم 25 مارس في البحرين! وهذا هو سعر عيار 21! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكل من يرغب في معرفة سعر الذهب اليوم 25 مارس في البحرين، يتابع معنا للأخير لمعرفة كافة أسعار الأعيرة الذهبية وكذلك سعر السبائك بمختلف أوزانها بالعملة المحلية وكذلك الأجنبية.

سعر الذهب اليوم 25 مارس في البحرين وسعر عيار 21

وفق آخر تحديث اليوم الاثنين 25 مارس، سجل سعر عيار 21 نحو 23.18 دينار بحريني اي ما يعادل 60.99 دولار أمريكي، أما بالنسبة لباقي الأعيرة الذهبية فسجلت كما هو موضح أدناه:

أسعار شراء سبائك الذهب في البحرين اليوم 25 مارس