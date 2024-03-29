انت الأن تتابع خبر وظائف لحملة الثانوية العامة بالمملكة براتب 8000 ريال سعودي .. قدّم من هـنـا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى المملكة السعودية لتوفير العديد من فرص العمل الجيدة من أجل أبناءها، حيث قامت بعض المؤسسات بالمملكة بالقيام بتقديم عدد من الوظائف الشاغرة وبشكل خاص لحاملي شهادة الثانوية أو مايعادلها، حيث يسعى العديد من حاملي تلك الشهادات للبحث عن عمل مناسب بالشركات ويتساءلون هل ستقبل بهم هذه المؤسسات، ولكن نعم وضعت المؤسسات خطة لقبولهم، مع وضع الرواتب التي تليق بمعيشة الفرد أيضًا، حيث تصل الرواتب إلى 8 آلاف ريال سعودي.

وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة

قامت بعض المؤسسات بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الوظائف الشاغرة، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها، وذلك نظرًا لبحث الكثيرين برغبة العمل في الشركات والمؤسسات المعروفة بالمملكة.

أتاحت المؤسسات والشركات التقديم لحملة الثانوية من كلا الجنسين رجالًا ونساءًا مع وجود رواتب مجزية تتماشى من طبيعة الحياة وتضمن الحياة المستقرة للفرد.

الوظائف المطروحة بالمملكة لحملة الثانوية

يوجد العديد من الشركات التي أتاحت الفرصة للتقديم في الوظائف، وتتمثل هذه الوظائف في:

وظائف الخطوط الجوية السعودية

قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بالإعلان عن احتياجها للموظفين والموظفات لشغر الوظائف التالية:

موظفين لخدمة الركاب.

مضيفين ومضيفات.

الأمناء الجويين.

وظائف شركة إمتياز العربية السعودية

قامت شركة إمتياز بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض الوظائف المتوفرة ضمن فروعها بالرياض بارك، وفرع حياة مول، و فرع غرناطة مول، وتتمثل هذه الوظائف في الآتي:

مديرة عرض.

بائعة محاسبة.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن احتياجها لموظفين لتمثيل عدد من الوظائف، حيث تنحصر الوظائف فيما يلي:

أخصائي قانوني: حيث يتطلب هذا العمل بحث دائم ودراية بالأمور القانونية، وفهم عميق لها مع القدرة على عمل البحوث المجدية.

وظيفة مترجم: حيث يجب أن يكون المتقدم للغة الإنجليزية وقادر على الترجمة الفورية وترجمة الوثائق.

سكرتير تنفيذي: حيث يتكون طبيعة العمل قيامه ببعض المهام التنظيمية والإدارية لدعم العمل.

مشرف الحاسب الآلي: يجب أن يكون على دراية بطبيعة الحواسيب والتعامل معه بشكل جيد على الأقل.

وظيفة إدارية مساندة: وتشمل هذه الوظيفة الدعم وتقديم كافة أنواع المساعدة الإدارية لدعم المهام المطلوبة وتنفيذها بشكل مثالي.

أخصائي أمني: السعي لتوفير الحماية الكاملة الأمنية للمكان والمعلومات الموجودة به.

الشروط المطلوبة لهذه الوظائف

ينبغي توافر بعض الشروط الواجب توافرها بالمتقدم لهذه الوظائف والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم للوظائف المذكورة سعودي الجنسية.

أن يكون متمتعًا بحسن السير والسلوك.

أن يصلح عمره للوظيفة التي تم التقديم فيها.

أن يكون حاصلًأ على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو مايعادلها.

ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه الوظائف المعلن عنها يبدأ التقديم بها بداية من اليوم الأحد 17 مارس 2024م، وحتى تاريخ الانتهاء 16 إبريل 2024.

كم رواتب شركة الامتياز؟

تتميز وظائف شركة الامتياز لحاملي شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها برواتبها المجزية والتي تصل إلى 8 آلاف ريال سعودي.

ما هي شركة الامتياز؟

تعتبر شركة الامتياز جزءًا من مجموعات جرير، حيث تعتبر من الشركات الرائدة في الاستثمار وتجارات التجزئة بالشرق الأوسط، وتسعى لتأمين عقود شراكة قوية مع ذويها لتحقيق أفضل خطة ممكنة للفوز بالعملاء وتقديم أفضل التجارب الممكنة.

كيف اتواصل مع وزارة الخارجية؟