انت الأن تتابع خبر صدمة للجميع! وقف عمل المقيمين في المملكة بتوصيل الطلبات! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة في المملكة العربية السعودية بإصدار مجموعة من القرارات التنظيمية بشأن توصيل الطلبات، والهدف من هذه القرارات تعزيز جودة الخدمات وتحسين كفاءة السائقين، وسيتم بدء العمل بهذه القرارات بدءًا من اليوم الأول من شهر أبريل المقبل لعام 2024.
وقف عمل المقيمين في المملكة بتوصيل الطلبات
- تضمنت إجراءات الهيئة العامة للنقل بعد صدور القرارات التنظيمية في مجال توصيل الطلبات ما يأتي:
- وقف التعامل مع للمقيمين في المملكة بتوصيل الطلبات وذلك في شركات النقل الخفيف قرابة أربعة عشر شهرًا.
- التعاون مع وزارة الشؤون البلدية بتفعيل إعلانات السيارات.
- التأكد من هوية السائقين في السيارات بشكل دوري.
- وضع قوانين وضوابط تتعلق بالدراجات المرورية في الإدارة العامة.
كيفية الحصول على ترخيص توصيل طلبات؟
- عند عزم النية على استخراج ترخيص توصيل طلبات، لا بد من اتباع الخطوات والتي تتمثل فيما يأتي:
- تتمثل الخطوة الأولى في التسجيل في إحدى تطبيقات توصيل الطلبات التي أطلقتها الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية بما في ذلك تطبيق مرسول، كريم أو تطبيق نعناع.
- إتمام كافة إجراءات الحصول على وثيقة العمل الحر وذلك تحت بند قائد مركبة.
- قم بالتسجيل في طاقات، تلك المنصة التي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قم بالعمل في التطبيقات وذلك عقب إتمام كافة الإجراءات المطلوبة.