انت الأن تتابع خبر صدمة للجميع! وقف عمل المقيمين في المملكة بتوصيل الطلبات! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة في المملكة العربية السعودية بإصدار مجموعة من القرارات التنظيمية بشأن توصيل الطلبات، والهدف من هذه القرارات تعزيز جودة الخدمات وتحسين كفاءة السائقين، وسيتم بدء العمل بهذه القرارات بدءًا من اليوم الأول من شهر أبريل المقبل لعام 2024.

وقف عمل المقيمين في المملكة بتوصيل الطلبات

تضمنت إجراءات الهيئة العامة للنقل بعد صدور القرارات التنظيمية في مجال توصيل الطلبات ما يأتي:

وقف التعامل مع للمقيمين في المملكة بتوصيل الطلبات وذلك في شركات النقل الخفيف قرابة أربعة عشر شهرًا.

التعاون مع وزارة الشؤون البلدية بتفعيل إعلانات السيارات.

التأكد من هوية السائقين في السيارات بشكل دوري.

وضع قوانين وضوابط تتعلق بالدراجات المرورية في الإدارة العامة.

كيفية الحصول على ترخيص توصيل طلبات؟