انت الأن تتابع خبر الشيخ أحمد بن سلطان بن زايد يفاجئ سالم الدوسري ويقدم له عرض مغري للغاية ...وهكذا رد الأخير ونال استحسان السعوديين ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى الشيخ أحمد بن سلطان بن زايد آل خليفة بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري، وسط أجواء احتفالية.

جاء ذلك اللقاء على خلفية تواجد الدوسري مع فريقه الهلال، استعدادًا لنهائي كأس السوبر السعودي المقام في أبوظبي.

وسيواجه الهلال الفائز على النصر بهدفين لهدف، نظيره الاتحاد الفائز على الوحدة بهدفين لهدف، مساء اليوم، على خلفية نهائي كأس السوبر.