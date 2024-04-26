انت الأن تتابع خبر بأقل من نصف ساعة ...نبته سحرية تخلصك من السكر التراكمي في الجسم وإلى الأبد...طريقة الاستعمال ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدراسات على أن «الجينسينج» وهي نبتة جذرية تتميز بمميزاته المضادة لمرض السكري، وأنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف نصف ساعة.

وأشار الباحثون في دراسة نشرت في مجلة «Journal of Medicinal food» إلى أن استخدام مستخلص الجينسينج وممكن أن يعالج ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز العالي للجينسنغ في مضادات الأكسدة، يعني أنه فعال في تعزيز مناعة الجسم، ويمكن أن وقف هذه الحماية المضادة للأكسدة، إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث وجد الباحثون أن الجينسينج يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16%.

وأكدت الدراسة إلي أنه يجب استخدام هذه العشبة بحذر، حيث يمكن أن يؤدي استهلاكها بجرعات عالية علي المدى الطويل إلى ظهور أعراض جانبية جانبية مثل الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.

وكشف الدراسات التي أجريت على هذه العشبة الفريدة، أن الجينسينج، وهي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، قادرة على تخفيض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.

ولاحظت الدراسة انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة فقط، من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي، والجينسنغ الأحمر الكوري.