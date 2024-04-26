انت الأن تتابع خبر اتفرج ...عرس يتحول لمناحة كبيرة في مصر بعد انقلاب سيارة العروسين...وهكذا أصبحا بعد انتشالهما من العربية !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت محافظة البحيرة المصرية حادث أليم، حيث خيم الحزن على حفل زفاف، ليتحول لمأتم، بعد انقلاب سيارة زفة العروس في “الترعة”.وأسفر الحادث الأليم عن مقتل صديقة العروس، فيما تقبع العروس في المشفى في حالة حرجة، بينما استقرت حالة العريس وسائق السيارة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطارًا، يفيد بسقوط سيارة عروس بـ” ترعة الرشيدية “، وتحرر محضر بالواقعة.