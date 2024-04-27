غرامة مالية 100 ألف ريال والترحيل فورًا للوافد في هذه الحالة .. الجوازات السعودية تحذر

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الجوازات عن غرامة مالية 100 ألف ريال والترحيل فورًا للوافد المقيم في المملكة من أجل العمل، حيث تبين أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون باستقدام العمالة ومن ثم تشغيلهم لدى أشخاص آخرين، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو فرض الغرامة المالية وكذلك الترحيل نهائيًا من المملكة، ومن هنا طالبت الجوازات السعودية جمله المواطنين والمقيمين أيضًا بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بمثل هذه الأمور.

غرامة مالية 100 ألف ريال والترحيل فورًا للوافد

بعد إعلان الجوازات السعودية عن هذه العقوبة فإن البحث أصبح مستمر حول التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى فرضها على الوافدين وكيف يمكن تجنبها، وقد تبين التالي:

عند قيام صاحب العمل باستقدام العمالة ومن ثم توظيفها لدى جهات أخرى غيره فإنه يتم دفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف ريال سعودي.

إذا كان صاحب العمل هذا من الوافدين فإنه يتم ترحيله من البلاد فورًا.

يتم فرض عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر ويتم وقفه من استقدام العمالة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

بناء عليه قامت الهيئة العامة للجوازات بحث المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يخالف القوانين ويقوم بارتكاب مثل هذه الأمور السابق ذكرها.

يمكنكم التواصل مع الجوازات من خلال الاتصال على الرقم التالي 999 من أي مكان داخل المملكة وعلى رقم 911 للمقيمين في الرياض.

يجب الإشارة إلى أن الجوازات تحذر أيضا من إتباع الروابط الغير حقيقة التي يلجأ إليها بعض المحتالين للنصب على بعض الأشخاص.

شروط تجديد الاقامة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من أجل تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية ومنها كالتالي:

التواجد على الأراضي السعودية شرط أساسي لتجديد الإقامة.

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بك مازال في فترة السماح.

أن يكون لدى المتقدم تأمين صحي ساري.

سداد كافة الرسوم المقررة لتجديد الإقامة في السعودية.

إذا كان هناك مخالفات مرورية فإنه يجب سدادها جميعًا من أجل تجديد الإقامة.

ألا يكون هناك بلاغ تغيب صدر في حق الوافد في المملكة.

أن يكون هناك صورة شخصية جديدة للمقيم وكذلك بصمة.

ما هي القرارات الجديدة للمقيمين في السعودية؟

يتم دفع 300 ريال سعودي قيمة رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

هل وقف خدمات الكفيل يمنع من استخراج خروج وعوده؟

أجابت الجوازات السعودية أن وقف خدمات الكفيل لا يمنع من استخراج تأشيرة الخروج والعودة للمقيم.

متى يتم ترحيل الاجانب من السعودية؟