نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 10-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (25 – 30) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 33) / الصغرى (11 – 16).

المناطق الجبلبة: العظمى (17 – 22) / الصغرى (9 – 14).