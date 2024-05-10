انت الأن تتابع خبر "تسوماني مرعب يدك شواطئ دول الخليج بسبب زلزال محيطي"...عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يزلزل قلوب الخليجيين وموعد الكارثة بات وشيكا ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيرًا من زلزال وشيك بين 11 و13 أبريل/نيسان.

ويأتي التحذير من المعهد الذي يرأسه، والذي يراقب الهندسة السماوية والنشاط الزلزالي.

و يشير التحذير إلى أن قرب أربعة اقتران كواكب من 9-11 أبريل/نيسان قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11-13 أبريل/نيسان.

وسبق للعالم الآنف الذكر أن شكل ضجة لا سيما عندما توقع حصول زلزال تركيا وحدث بالفعل، وباتت تنبؤاته تحظى بمصداقية عالية لا سيما في العالم العربي رغم أن علماء الزلازل يقولون أنه لا يمكن لأي عالم زلازل التنبؤ الدقيق بوقت حدوث زلزال