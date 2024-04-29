انت الأن تتابع خبر "فاكهه لذيذة ومهملة".. تزرع في مصر تقوي العظام وتمنع ارتفاع الضغط وتنظف الكبد من السموم وتعزز صحة الدماغ وتعتبر الحل الأمثل لـ تقوية الذاكرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجحت مصر فى أن تكون الأولى على مستوى العالم فى إنتاج الفراولة، والثانية عالمياً فى تصديرها مجمدة، تبلغ صادرات الفراولة في مصر حوالي ١١٠ ألف طن سنويا، يتم تصديرها إلى العديد من الأسواق العالمية.تمتد فوائد الفراولة لأكثر من مجرد مذاقها اللذيذ، حيث إنها مليئة كذلك بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف وحمض الفوليك.

الفراولة من الفواكه اللذيذة والمغذّية فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وذكر استشاري التغذية العلاجية حازم علي، تأثيرات تناول الفراولة على صحة الجسم.

تحسين صحة الكبد

تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الكبد وتنظيفه من السموم.

تعزيز صحة القلب

تحتوي الفراولة على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية العظام

يعتبر الكالسيوم من الأمور الضرورية التي عليك توفيرها لطفلك، فهو يساعد في نمو العظام وتحسين عمل القلب والعضلات والأعصاب عند الطفل، من ضمن فوائد الفراولة للأطفال أنه مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

تعزز صحة الدماغ

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بحمض الفوليك، الضروري لنمو دماغ طفلك، كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

تقوية جهاز المناعة

تحتوي الفراولة على فيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

تحسين صحة البشرة

تحتوي الفراولة على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، ما يجعل البشرة أكثر مرونة ونضارة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الفراولة على الألياف التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء.

تحسين صحة العيون

تحتوي الفراولة على فيتامين أ الذي يساعد على تحسين صحة العيون والوقاية من أمراض العيون.

تحسين المزاج