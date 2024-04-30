اتفرج مواطن كويتي يجد خاتم ذهب داخل البحر وعند فحص الخاتم تلقى أكبر صدمة في حياته

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول، عثور مواطن كويتي، على خاتم من ذهب بداخل البحر أثناء عمله في التنقيب بين الصخور.

ويظهر المواطن الكويتي، وهو يفتح جوهرة الخاتم بعد وصوله منزله، ليرى ما بداخله، فتفاجأ بوجود طلاسم سحرية.

ويبين الفيديو الذي طالعه خروج ورقة مطوية وملفوفة بشكل معقد، من داخل الجوهرة الذهبية، وبعد فتحها وجد عليها الكويتي، كتابات فيها اسم الله ونبيه محمد، وارقام بداخل مربعات، وكتابات غير مفهومة.

وانتشر المقطع بشكل واسع، حيث حقق اكثر من 3 مليون مشاهدة على تويتر، خلال ساعات قليلة.