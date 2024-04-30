"وداعا لروائح الفم الكريهة والأمراض المعوية"...عشبة متواجدة في كل مكان تحل لك مشاكل صحية كبيرة بشكل مجاني...تفاصيل ستغير حياتك

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رياض - احمد صلاح - يعد عصير الطماطم الطازج من أفضل العصائر الطبيعية التي قد ينصح بها المختص التغذوي، فمحتواه الغني من العناصر الغذائية وقلة سعراته الحرارية جعلته من أحد أفضل العصائر والمشروبات الطبيعية التي تعود على الجسم بالفوائد الصحية.

في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان

1:احتواء عصير الطماطم

على نسب عالية جدًا من مضادات الأكسدة جعل له دور كبير في مقاومة الأورام السرطانية، وخاصةً سرطان البروستاتا وسرطان الرئتين، وسرطان القولون والمستقيم، وفق موقع "ويب طب

2-تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

من أبرز فوائد عصير الطماطم أنه يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية، وذلك يعود بسبب احتواء الطماطم على الآتي:

3-الألياف الغذائية:

التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، ومنها البوتاسيوم: هو عنصر جدًا مهم في اعتدال ضغط الدم في الجسم مؤديًا في ذلك إلى حماية القلب والأوعية الدموية من المشكلات الصحية،

والكالسيوم:

يقلل الكالسيوم من خطر الإصابة بتجلط الدم كونه يلعب دورًا فعالًا في السيطرة على مستويات ضغط الدم

.4-دعم عمل الجهاز الهضمي:

يلعب عصير الطماطم دور فعال في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بحيث يعمل على الآتي:مقاومة التهابات الجهاز الهضمي، ومنع عسر الهضم وعلاج الإمساك،

والمساعدة في الوقاية من حصى الكلى والمرارة، وتعزيز صحة القولون

5-المساهمة في إنقاص الوزن:

من فوائد عصير الطماطم أنه يعمل على إنقاص الوزن، وذلك بسبب الآتي: قلة سعراته الحرارية، وغناه بالألياف الغذائية، والتي تعمل على زيادة مدة الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميات أقل من الأطعمة.

6-تنظيم مستويات السكر في الدم:

تعمل الألياف الموجودة في الطماطم على تقيل امتصاص السكريات من الجهاز الهضمي، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.٧-تقوية العظام وحمايتها: من فوائد عصير الطماطم أنه له دور فعال في حماية العظام وتقويتها ووقايتها من الهشاشة،

7- وذلك بسبب محتوى العصير العالي بالكالسيوم وفيتامين ك (Vitamin K)،

وينشط فيتامين ك الأوستيوكالسين (Osteocalcin) وهو المسؤول عن ترسيخ الكالسيوم في العظم.

8-وقاية العينين من الأمراض: