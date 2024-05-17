لأول مرة ..السعودية تزف خبر سار وتعلن فتح باب الزيارة العائلية للمقيمين !..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - الكثير من المقيمين في السعودية يرغبون في الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية لاستقدام اقاربهم وأسرهم، لذلك سوف نلخص لكم في هذا المقال كل ما يخص تأشيرة الزيارة العائلية وتفاصيل آخر قرار صادر من الخارجية السعودية بهذا الخصوص.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية 1445

هناك العديد من التساؤلات حول ما هي رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، يتم تحديد الرسوم الخاصة بالتأشيرة على حسب مدة الإقامة، سوف نوافيكم من خلال فقرتنا رسوم طلب تأشيرة الزيارات العائلية من خلال النقاط التالية:

رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية 100 ريال سعودي إذا كانت مدة الزيارة 48 ساعة.

• رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية 300 ريال سعودي إذا كانت مدة الزيارة 96 ساعة.

• رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية 2000 ريال سعودي إذا كانت مدة الزيارة 14 يوم.

• رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية 2000 ريال سعودي إذا كانت مدة الزيارة من شهر إلى ثلاثة أشهر.

• رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية 3000 ريال سعودي إذا كانت مدة الزيارة 6 أشهر.

• رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية 5000 ريال سعودي إذا كانت مدة الزيارة عام كامل.

• رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية 8000 ريال سعودي إذا كانت مدة الزيارة عامين.

شروط طلب تأشيرة الزيارات العائلية

هناك بعض الشروط اللازم توافرها حتى تتمكن من طلب تأشيرة زيارة عائلية، وسوف نوافيكم من خلال فقرتنا كافة الشروط الخاصة بطلب تأشيرة الزيارة العائلية من خلال النقاط التالية:

• يجب تقديم الطلب بشكل إلكتروني من خلال تعبئة النموذج في موقع الوزارة.

• يجب أن يتم ختم النموذج من جهة العمل أو من الغرفة التجارية للتصديق عليه.

• لابد أن يكون الزائر من أقارب المقيم من الدرجة الأولى مثل الأبوين والأبناء والزوجة والأخوة.

• يجب أن يتم تدوين جميع البيانات باللغة العربية، أما إذا كان اللاعب غير عربي يتم استثناؤه من تلك الشرط.

• لابد أن تكون الإقامة الخاصة به سارية.

• يتطلب على المقيم أن يحمل طلب زيارة ليس إقامة مرافق بس إقامة عمل.

• يجب أن يتم الموافقة على الحجر الصحي بالنسبة للزائرين.

الفئات المسموح لها بطلب الزيارة العائلية من المقيمين

هناك بعض الفئات المحددة التي يمكنهم أن يقوموا بطلب الزيارة العائلية من الوافدين، سوف نوافيكم من خلال فقرتنا كافة الفئات المسموح لها بطلب الزيارة العائلية من الوافدين من خلال النقاط التالية:

• العاملون في القطاع الخاصة.

• الموظفين في المجال الهندسي.

• العاملون في الجهاز الطبي.

• العاملون في الهيئات الأكاديمية والهيئات التدريسية.

• موظف مندوب التسويق.

• موظفين الأعمال الإدارية.

• العاملون في مجال المحاسبة.

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