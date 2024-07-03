الرئيس السيسي يصدر قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 06:32 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:

الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

- الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

- المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

- اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام.

- الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.