اليوم أولى حلقات برنامج "كل يوم" للإعلامى محمد شردى على قناة أون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 06:32 مساءً - يقدم الإعلامي محمد شردي، بداية من اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2024، أولى حلقات برنامج «كل يوم» على قناة أون، بمحتوى إعلامي متميز يناسب احتياجات الجمهور سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

يُذكر أن الإعلامي محمد شردي، يمتلك خبرة كبيرة في المجال الإعلامي والصحفي تمتد لسنوات طويلة، وكان يقدم برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة مع الإعلامية لبُنى عسل، وسبق وترأس تحرير جريدة الوفد اليومية.

قدّم «شردي» على مدار السنوات الماضية حلقات إعلامية متنوعة في الشأن الداخلي والخارجي، من خلال استضافة كبار الخبراء والمتخصصين في الملفات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية.