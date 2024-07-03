وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 06:31 مساءً - قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن أبرز الملفات المستهدفة بالنسبة للوزارة هي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحلات وضبط التعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن ملفات عديدة على طاولة الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في كلمتها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن غرف السيطرة مهمة جدا للربط بين المحافظات والتنمية المحلية ورئاسة الوزراء للسيطرة على الأوضاع ومتابعة الأسعار بالأسواق مما حل مشكلة كبيرة، مشددة على ضرورة التنسيق بين كل الوزارات.

وأشارت إلى أن الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.