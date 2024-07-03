أكرم القصاص: مصر واجهت تراكمات ومشكلات بالتوازى مع الحرب ضد الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 06:32 مساءً - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن تنظيم الإخوان تحالف مع تنظيمات إرهابية خارجية في سوريا والعراق وغيرهما، مثل: تنظيم داعش، كما كان يريد شحن مواطنين لسوريا وبالفعل أرسلوا أشخاصا إلى هناك، مشيرا إلى أن الإخوان لم يكن لديهم إدراك بأمن قومي أو دولة.

وأضاف «القصاص»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «الإخوان كانوا يظهرون على وسائل الإعلام المختلفة منذ 11 عاما ويعربون عن مدى سعادتهم بالعمليات الإرهابية، كما كانوا يحرضون على قتل المصريين".

وتابع أن مصر قاومت تراكمات ومشكلات بالتوازي مع مواجهة الإرهاب، مثل إصلاح الاقتصاد، ومقاومة فيروس سي وإزالة العشوائيات وإقامة شبكات طرق وكهرباء وطاقة، فضلا عن تدشين المدن الجديدة، فلا يمكن العمل في ملف مع إغفال ملفات أخرى.