انت الأن تتابع خبر "صلوا صلاة الوداع الأخيرة واستعدوا للقاء حتفكم".. ليلى عبد اللطيف تثير فزع المصريين وتكشف ماسيحدث في بداية شهر مايو!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يترقبون توقعات العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف والتي عادت بدورها لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في مصر خلال مايو الحالي.

وحذرت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف من موجة أمطار فيضانية غزيرة تضرب مصر بداية الشهر الجاري وتتسبب في سقوط وفيات ودمار في البنية التحتية.

وأشارت العرافة الشهيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات قبل وقوع الكارثة في أم الدنيا.

جدير بالذكر أن الجماهير العربية تنتظر توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة على أحر من الجمر، حيث يتم تداولها بشكل واسع عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، نظرًا لتحقق الكثير من توقعاتها في الفترة الماضية.