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إنكشف المستور ..صور أقمار اصطناعية تكشف أنفاق وقواعد عسكرية للحوثي تحت الأرض..اتفرج

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الرياض - محمد الاطلسي - أنفاق ومنشآت عسكرية يشيدها الحوثيون، في أعمال تشي باستعداد الجماعة لحرب مستقبلية من تحت الأرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا ما أظهره تحليل طالعته في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن الحوثيين يقومون بالحفر، وينشئون منشآت عسكرية جديدة وأكبر بكثير تحت الأرض يمكن أن تعزز حمايتهم في حال نشوب صراع في المستقبل.

 

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية التي استعرضها المعهد، أن الجماعة المسلحة التي تسيطر على أجزاء من اليمن، وتهدد طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، "قامت بتوسيع كبير للمنشآت العسكرية تحت الأرض".

 

ووفق المعهد، قامت جماعة الحوثي التي كانت في بداياتها تعتمد على الكهوف، بتجديد أنظمة أنفاق الجيش اليمني قبل الحرب وبناء مرافق جديدة بالكامل تحت الأرض.

 

أنفاق ومنشآت عسكرية يشيدها الحوثيون، في أعمال تشي باستعداد الجماعة لحرب مستقبلية من تحت الأرض.

 

هذا ما أظهره تحليل طالعته "العين الإخبارية" في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن الحوثيين يقومون بالحفر، وينشئون منشآت عسكرية جديدة وأكبر بكثير تحت الأرض يمكن أن تعزز حمايتهم في حال نشوب صراع في المستقبل.

 

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية التي استعرضها المعهد، أن الجماعة المسلحة التي تسيطر على أجزاء من اليمن، وتهدد طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، "قامت بتوسيع كبير للمنشآت العسكرية تحت الأرض".

 

ووفق المعهد، قامت جماعة الحوثي التي كانت في بداياتها تعتمد على الكهوف، بتجديد أنظمة أنفاق الجيش اليمني قبل الحرب وبناء مرافق جديدة بالكامل تحت الأرض.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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