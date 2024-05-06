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المجتمع الدولي بدأ باعداد البديل في صنعاء..سياسي سعودي يكشف تفاصيل مفاجأة!

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الرياض - محمد الاطلسي - قال الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور نمر السحيمي ان المجتمع الدولي قد بدا في اعداد البديل بالعاصمة صنعاء والذي سيخرج النفوذ الايراني من اليمن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكتب السحيمي في منشور له على منصة اكس: الحوثي سيتم اقتلاعه من جذوره مهما كان تلميعه لنفسه أو تلميعه من شواذ العرب المتأيرنة”.

 

وأضاف ” وقد بدأ المجتمع الدولي بإعداد البديل في صنعاء ، وهو البديل الذي سيُخرج النفوذ الإيراني من اليمن , وسيُعيد الشعب اليمني إلى العمل من أجل مصالحه، بدلاً من ارتكاسه (المُراد له) في تحقيق الأجندة المعادية التي تعمل من أجل تحقيق مصالح إيران على حساب مصالح اليمنيين.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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