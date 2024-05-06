انت الأن تتابع خبر “صدقوني أنا الوحيدة اللي عارفة “.. سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث بكل ثقة في المغرب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت عالمة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة جديدة وكشفت عن توقعات صادمة للمغرب، وقالت انها الوحيدة التي تعرف ماسيحدث.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن يكون عام 2024، عام مفاجآت بالنسبة للمغرب، وذلك بعدما شهدت المملكة المغربية خلال السنة المنقضية، احداثا محزنة، لعل أبرزها زلزال الحوز الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى وخسائر في المنشآت والبنيان.

وأشارت إلى أن المغرب سيشهد تغييرات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمشهد السياسي الذي سيعرف تغييرات بارزة، مشيرة إلى أن بلادنا ستشهد تطورا مهما على جميع الأصعدة، لعل أبرزها مجال البناء والرياضة، قبل أن تؤكد أن المرأة المغربية ستتصدر المشهد العام، سواء داخل البلاد أو حتى خارجها، حيث توقعت أن تحقق نجاحات في عالم السياسة والاقتصاد والأعمال.

وبالعودة إلى التغييرات التي ستتصدر المشهد السياسي بالمغرب، لم تستبعد العرافة اللبنانية أن تعيش المغرب على وقع تغييرات بارزة على مستوى الحكومة، في إشارة إلى إمكانية وقوع تعديل حكومي أو إجراء انتخابات مبكرة.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف"أن تشهد المغرب اكتشافات نفطية وأخرى غازية عديدة، وبكميات مهمة جدا، مشيرة إلى أن هذه الاكتشافات ستعود على الشعب بالخير والرفاهية.