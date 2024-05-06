السعودية : قرار ملكي لا يٌصدق من خادم الحرمين الشريفين سيفاجئ الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - في خبر لا يصدق امر الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم وتوفير (خدمة اعفاء القروض) وذلك من خلال الديوان الملكي والبدئ في مساعدة المواطنين المتعثرين واسقاط كافة الديون عن المواطنين السعوديين المتعثرين في دفع القروض المختلفة وذلك بهدف رفع الاعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من الطبقات حيث يعاني الكثيرون من قدرتهم علي سداد الاموال المستحقة للبنوك, فيما سوف تساهم الخدمة الجديدة في مساعدة العديد من المواطنين بعد كثرة المطالبات من قبل المواطنين بتواجد مثل هذه الخدمة.

خدمة الاستعلام عن اعفاءات القروض

تعد خدمة الاستعلام عن اعفاءات القروض هي من اهم الخدمات التي يتم تقديمها من خلال ثلاثة جهات مختلفة والتي من ضمنها:

صندوق التنمية العقارية.

صندوق التنمية الزراعية.

البنك السعودي للتسليف والادخار.

فيما يجب علي المستخدم ان يوافق علي شروط الاستخدام للخدمة بين وزارة المالية والمستخدم ويوفق علي الاحكام والشروط المختلفة كما يقبل اتفاقية الخدمة والتغييرات التي من الممكن ان تطرأ عليها.

شروط التقديم علي طلب خدمة الاعفاء من القروض

تتواجد العديد من الشروط التي يجب ان تتوافر للموافقة علي التقديم وقبول الخدمة:

ان يكون المتقدم لطلب الاعفاء من القرض او الدين سعودي الجنسية.

ان يقوم الفرد بتسجيل البيانات بشكل صحيح.

ان يقوم المواطن بتقديم المستندات التي تثبت احتياجه لسداد الدين او القرض المتعثر فيه.

ان يقوم بتقديم ما يثبت عدم قدرته علي السداد من شهادات طبية صحية او اثبات دخل شهري.

ان يتقدم بطلب اعفاء من المؤسسة التمويلية.

ان يقدم رقم الهوية الوطنية.

رقم القرض الذي قام بالتقديم علية.

طريقة الاستعلام علي خدمة الاعفاء من القروض

للاستعلام علي خدمة الاعفاء من القروض يدخل المستخدم الي الخدمات المالية في موقع وزارة المالية ومن ثم يتبع ما يلي: