انت الأن تتابع خبر "وداعا للدسم في أواني المطبخ"... خلطة تضاف مع الصابون تضاف إلى الأواني تحلل الدسم في الأواني في ثواني ...تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الخلاط الكهربائي من الأجهزة التي تستخدمها الأمهات داخل المطبخ بشكل دائم، فهو يساعد على تحضير مختلف الأطعمة والعصائر ولا غني عنه، ولكن مع الاستخدام المتكرر يتعرض إلى التلوث والاتساخ من الخارج والداخل، وقد تؤثر تلك الأوساخ على طريقة عمله، ويحتاج إلى التنظيف حفاظا عليه حتى لا يفسد أو تتراكم عليه الحشرات، ولكن تقلق بعض الأمهات من طريقة تنظيفه بطريقة قد تسبب في إيقافه، لذلك يبحثن عن طريقة تنظيفه بشكل مناسب، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة تنظيف الخلاط الكهربائي.

تنظيف الخلاط الكهربائي

جميع الأجهزة تتعرض للاتساخ مع الاستخدام الدائم، ولكن الخلاط يعتبر من الأجهزة الصغيرة التي تحتاج إلى دقة في التنظيف، وتقلق الأمهات من وضع المياه عليه حتى لا يفسد، لذلك يرغبن في معرفة الخلطة التي يمكن استخدامها في تنظيف الخلاط بشكل سهل وبسيط، لذا وفري

المكونات الآتية حتى يمكن استخدامها في تنظيف الخلاط بشكل سريع.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

فوطة مطبخ.

ملعقة من الصابون السائل.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة تنظيف الخلاط الكهربائي