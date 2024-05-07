انت الأن تتابع خبر "وداعا للدسم في أواني المطبخ"... خلطة تضاف مع الصابون تضاف إلى الأواني تحلل الدسم في الأواني في ثواني ...تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الخلاط الكهربائي من الأجهزة التي تستخدمها الأمهات داخل المطبخ بشكل دائم، فهو يساعد على تحضير مختلف الأطعمة والعصائر ولا غني عنه، ولكن مع الاستخدام المتكرر يتعرض إلى التلوث والاتساخ من الخارج والداخل، وقد تؤثر تلك الأوساخ على طريقة عمله، ويحتاج إلى التنظيف حفاظا عليه حتى لا يفسد أو تتراكم عليه الحشرات، ولكن تقلق بعض الأمهات من طريقة تنظيفه بطريقة قد تسبب في إيقافه، لذلك يبحثن عن طريقة تنظيفه بشكل مناسب، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة تنظيف الخلاط الكهربائي.
تنظيف الخلاط الكهربائي
- جميع الأجهزة تتعرض للاتساخ مع الاستخدام الدائم، ولكن الخلاط يعتبر من الأجهزة الصغيرة التي تحتاج إلى دقة في التنظيف، وتقلق الأمهات من وضع المياه عليه حتى لا يفسد، لذلك يرغبن في معرفة الخلطة التي يمكن استخدامها في تنظيف الخلاط بشكل سهل وبسيط، لذا وفري
المكونات الآتية حتى يمكن استخدامها في تنظيف الخلاط بشكل سريع.
- ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.
- فوطة مطبخ.
- ملعقة من الصابون السائل.
- كوب من الماء الدافئ.
طريقة تنظيف الخلاط الكهربائي
- لا بد من إتباع طريقة تنظيف أسبوعية للخلاط الكهربائي حتى يتم الحفاظ عليه من التلوث أو الفساد، حيث تساهم بيكربونات الصوديوم في إزالة أي أوساخ ملتصقة بالخلاط بشدة نتيجة تساقط الطعام عليه، كما يساهم الصابون في تنظيفه وجعله لامع،
- لذا يمكنك الحفاظ على نظافة الخلاط من أي أتربة أو بقع تتراكم عليه من خلال توفير المكونات السابقة وإتباع طريقة التنظيف التالية.أولا لا بد من فصل الخلاط عن الكهرباء والتأكد من ذلك.
- احضري وعاء وضعي فيه الماء الدافئ وبيكربونات الصوديوم والصابون السائل.
- قلبي جميع المكونات واستخدمي الفوطة واغمسيها في الخليط ومرريها على الخلاط.
- استمري في تمرير الفوطة على الخلاط من الداخل والخارج حتى تتخلصي من أي بقع ظاهرة عليه.
- استخدمي بعد ذلك فوطة نظيفة وجافة في تجفيف الخلاط بعد الانتهاء من تنظيفه بالخليط.
- لا تقومي بتشغيل الخلاط إلا بعد تجفيفه من الماء.
- كرري تلك الخلطة في تنظيف الخلاط بعد ملاحظة تساقط الأطعمة عليه أو التصاقه بأي .