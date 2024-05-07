عملية رفح البرية تعصف بالاقتصاد المصري وترفع الأسعار إلى العلالي ...وما حصل للبورصة اليوم كارثي للغاية !

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رياض - احمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.781 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 26429 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 32159 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 5859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8404 نقطة.