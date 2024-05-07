"مكون خارق ضيفيه في الشامبو".. هينمو شعرك بغزارة وتنبت الفراغات وتوقف تساقط السنين والصلع!!

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رياض - احمد صلاح - مما لاشك فيه أن الشعر الطويل هو تاج لكل امرأة وكثير من الناس يعانون من صعوبة في تطويل الشعر ويبحثون عن أفضل الطرق التي تساعد على زيادة طول الشعر وتعتبر الوصفات الطبيعية هي الطريقة المثالية لتغذية الشعر وزيادة طوله بطريقة آمنة وخلال وقت قصير ولذلك نقدم لكم مكون سحري تضعيه على الشامبو له مفعول قوي في زيادة طول الشعر عند كل استعمال وإليكم التفاصيل.

مكون خارق ضفيه على الشامبو هينمو شعرك بغزارة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تساعد في تطويل الشعر بطريقة آمنة وبشكل سريع وذلك باستخدام مكون القرنفل فهو من الأعشاب الطبيعية التي يمكن إضافته إلى الشامبو ويقوم بتطويل الشعر حيثُ يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن ويستخدم بالطريقة التالية:

نحضر كمية من القرنفل ونقوم بطحنها لتصبح ذات قوام ناعم.

نضيف إلى مسحوق القرنفل ملعقة من النشا ونخلطهم جيدًا.

نضع الخليط إلى الشامبو المستخدم.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو مرتين خلال الأسبوع حيثُ يتم تدليك فروة الرأس بالشامبو جيدًا ثم غسلها بالماء الدافئ.

سوف تلاحظين الفرق خلال الأسبوع الأول من الاستخدام.

أهمية القرنفل فى تطويل الشعر

يمنح الشعر النعومة واللمعان.

يساعد على

تطويل الشعر

في أسرع وقت ممكن.

يقوم بتغذية بصيلات الشعر ويغذيها ويحافظ على فروة الرأس من أي شوائب تلتصق بها.

يعزز الشعر ويقويه ويزيد كثافته

يقلل تساقط الشعر.