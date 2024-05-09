إعلان عاجل من السفير الفرنسي سيفاجئ جميع السعوديين هذه اللحظة ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن السفير الفرنسي في المملكة يوم (الإثنين) عن إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين السعوديين بالدخول إلى مراكز VFS لتقديم طلبات التأشيرة بدون حجز موعد مسبق، وذلك ابتداءً من يوم (الثلاثاء) الموافق 7 مايو 2024. الصورة من موقع vfs الرياض وأوضح السفير عبر حسابه في موقع “X” قائلاً: “سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور إلى مراكز VFS في الرياض والدمام دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق”.

الصورة من موقع vfs وسيتم توفير 100 موعد في الرياض و50 موعدًا في الدمام يوميًا خلال ساعات عمل المركزين، وسيتم تقديم الخدمة وفقًا لأولوية الحضور، مع مراعاة توزيع الحصص المحددة يوميًا.

ويتعين على المتقدمين تقديم طلباتهم بشكل كامل وسداد الرسوم المعتادة للتأشيرة، بالإضافة إلى رسوم VFS.

خدمة جديدة تسهل تقديم طلبات التأشيرة للمواطنين السعوديين الصورة من موقع ويكيبيديا وتمت إضافة هذه الخدمة إلى خدمة حجز المواعيد التي ستظل متاحة عبر موقع VFS الإلكتروني.