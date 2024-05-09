انت الأن تتابع خبر بعد إيقافه من لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم,,, اللاعب صلاح جمعة يشعل المواقع الاخبارية بتصريح ناري ضد الكرة العراقية ..تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق صالح جمعة، نجم فريق الكرة العراقي، على قرار إيقافه 6 أشهر الذي صدر، يوم الثلاثاء، من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية:

“إعارتي مع الكرخ يتبقى لها شهران وتنتهي، ولكن لو لاعب صدر ضده عقوبة بالإيقاف لمدة 6 أشهر، سيتخيل بعضهم أنها عقوبة تناول منشطات ولكن هذا لم يحدث وأنا مندهش، فهي مباراة عادية بـ3 نقاط في الجدول ولن تغير موقفنا”.

وأضاف:

“كل ما حدث،أنها كانت مباراة في الجولة الـ25 بالدوري، خسرنا اللقاء 3-2، كان لنا ركلة جزاء في آخر ثانية ولم تُحتسب، حدثت مشكلة مع الحكم كما يحدث في أي مباراة، حدث نقاش بيني وبين حكم الراية على بعد 10 ياردات، لم يحدث أنني تجاوزت، كل ما حدث هو سوء تفاهم لأن اللهجة مختلفة”.

‎وتابع: