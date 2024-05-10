"اتفرج بالصورة ".. نجلاء فتحي بعد الجمال الصارخ تحولت الى شبح او زومبي في اخر صورة مسربة لها!!

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رياض - احمد صلاح - يعد مرور 21 عاماً اعتزال الفنانة القديرة نجلاء فتحي، رغم غيابها الطويل عن شاشة السينما، الا انها تميزت بملامحها الجميلة التي جذبت الأنظار إليها، إذ تعتبر من جميلات الشاشة السينمائية.

يعد مرور 21 عاماً اعتزال الفنانة القديرة نجلاء فتحي،

رغم غيابها الطويل عن شاشة السينما، الا انها تميزت بملامحها الجميلة التي جذبت الأنظار إليها، إذ تعتبر من جميلات الشاشة السينمائية.

الفنانة نجلاء فتحي، تبلغ من العمر 70 عاما،

وتعتبر من اكثر الفنانات المحببة في قلوب جمهورها، حيث لديها رصيد كبير من الأعمال الفنية، وهي أيضًا صاحبة قصة الحب المميزة مع زوجها الراحل الإعلامي حمدي قنديل، ومنذ وفاته فضلت الاختفاء بعيدًا عن الأنظار، وكان آخر أعمالها فيلم «بطل من الجنوب» عام 2000.

آخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي في شهر مايو 2020،

حين هنأت المخرج محمد خضر زوج ابنتها الوحيدة، ياسمين أبوالنجا، بعيد ميلادها، عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، متمنية خلاله عودته من الإمارات العربية المتحدة إلى مصر سالمًا: «كل سنة وأنت طيب يا محمد.. وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجعلنا بألف سلامة».

لازالت الفنانة نجلاء فتحي، تحتفظ بجمالها وأناقتها،