إعلان سعودي عاجل بشأن حركة الطيران في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - نفى المركز الوطني لسلامة النقل بالسعودية، وجود ما يؤثر على سلامة أجواء الطيران في المملكة، أو تنقلات حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال تعليقه على العطل الفني الذي أصاب طائرة إندونيسية كانت تقل مجموعة من الحجاج إلى المدينة المنورة بحسب البيان السعودي.

وذكر المركز في بيانه أن الطائرة التابعة لخطوط الطيران الإندونيسية "جارودا"، غادرت مطار السلطان حسن الدين الدولي بماكاسار، وكانت في طريقها إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، قبل اكتشاف الخلل الفني، الذي استدعى عودتها مجددًا إلى مطار الإقلاع.

وتواصل المركز مع اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، وهي الجهة المعنية بالتعامل مع الوقائع المماثلة، وتبين أن المسؤولين في اللجنة يقومون بالإجراءات المعتادة للتعامل مع الواقعة.