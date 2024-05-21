متخصصة في مجال الهجرة تكشف عن افضل دولة للهجرة والإقامة والحصول على الجنسية بسهولة

الرياض - محمد الاطلسي - إجابتي الأولى في كوره عربي واجابتي هي من باب ان هذا السؤال كان دائما يراودني.

فما هي أفضل دوله للهجرة والحصول على جنسيتها. هذا السؤال واسع ولكن سأحاول اختصاره بما يلي: دائما اقول وسوف اكررها وهي ان البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية هي الأفضل.

وهذه الدول هي امريكا، كندا، استراليا، نيوزلندا، المملكة المتحده. وهذه الدول لديها برامج وأنواع مختلفة من برامج الهجره.

ومنها: الاول: هجرة الكفاءات وهي تعتمد نظام النقاط مثل الزواج وشهادات الجامعيه والخبرات العمليه وشهادة الدولية باللغة الإنجليزية.

وهذا البرنامج يعتمد كذلك على بعض التخصصات مثل الهندسية والطبية التي تحوز بالعادة على نقاط أكبر من غيرها. الثاني: الهجرة للاستثمار في تلك الدول وهذا البرنامج لا يتناسب مع الكثير من الأشخاص لانه بحاجة مبلغ مالي ضخم وعندما اقول بالظخم اي ان لا يقل المبلغ عن نصف مليون دولار في بعضها و مليون دولار في الدول الأخرى المذكورة أعلاه.

الثالث: هو الهجرة بداعي الدراسه وبعدها البحث عن النجاح في تلك الدول والاستقرار بها لاحقا عند التخرج. الاستقرار يكون هنا عن طريق الزواج أو إيجاد فرصة عمل اي بما معناه الحصول على عقد عمل يؤهله بالبقاء في الدول المذكورة أعلاه.

مع ملاحظة أن إثبات الكفاءة باللغة الانجليزيه اما الايلتس أو التوفل الدولي او احد اختبارات كامبردج أو كلبات معاهد قبلان. آتي الان للحديث كيفية الحصول على جنسيات الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.

المملكة المتحدة اصعب دولة للحصول على جنسيتها ولكن بالمجمل اقول ان الطريقة الأولى هي عن طريق الزواج من فتاة تحمل جنسية تلك البلد. والحصول على الجنسية يعتمد على قوانين تلك الدول كل على حده منها ان تكون وصلت لمرحلة ان تصبح مؤهل للحصول على جنسية تلك البلد بعضها يطلب البقاء في الدولة لمده معينه مع العمل قانونيا وان تدفع ضرائب للدوله وهذه المده تصل من ٦ سنوات إلى ١٠ سنوات، دائما تحقيق الجنسية عن طريق الزواج هو الاسرع والاسهل مع وجود اختبارات مثل تاريخ الدوله والقدره الفعليةعلى الحديث بلغة الدولة وقد يكون هناك اختبار من شروط الحصول على اللغة وهناك استثناءات ولاتهمنا معرفتها. تستطيع عن طريق الجواز من فتاه أو العمل الرسمي أو عن طريق إنهاء الدراسة وبعدها إثبات جدارتك والعمل في تلك الدولة.

على العموم الحصول على جنسيات تلك الدولة ليس سهلا ولكن ليس مستحيلا. من خلال خبرتي ارخص طريقة في السفر لتلك الدول هو الحصول على عقد عمل. الدول الاروبية: الدول الغنية والدول الاسكندنافيه صعبة جدا الحصول على جنسيتها وغالبا يصيب الإنسان الملل والإحباط. ولكن الزواج هو أسرع طريقة للحصول على جنسية اي دوله أو عن طريق عقود العمل مع أخذ بعين الاعتبار هذه الدول نادرا ما تطلب موظفين من خارج الاتحاد الأوروبي الا بحالة استثناء ان تكون من أصحاب التخصصات التي بحاجة سد الفجوة مثل هندسة البرمجيات وبعض تخصصات الهندسه والطبية.

الكثير من جميع الدول أعلاه ما تجنس أصحاب الكفاءات العاليه منها المبدعين والمتميزين في العلم وبعض حملة شهادات الدكتوراه. في دول مثل ألمانيا والنمسا التي انا متواجد بها عن التأهل للحصول على الجنسية تتطلب منك التخلي عن الجنسية الام.

وكذلك الحصول على مستوى متقدم باللغة الألمانية مستوى ب٢ وايضا ان تكون مده الاقامة ٦ سنوات داخل الدولة منها فقط ١٠% خروج من الدوله لغايات السفر الخارجي ومع زواج من فتاه من اي تلك الدولتين أو في حالة عدم الزواج الاقامة لمدة 6 سنوات مع ب٢ مستوى لغة وشرط ان يكون الراتب يتراوح أكثر من ١٨٠٠ في آخر ٦ شهور إقامة.

بشكل عام الحصول على جنسيات الدول الناطقة بالانجليزية أفضل والإجراءات أسرع ان خالقك الحظ. دولة مثل البرازيل تمنح الجنسية مباشرة بعد إنجاب طفل من برازيلية. أو خلال سنتين تأخذ الاقامة الدائمة.