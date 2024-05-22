انت الأن تتابع خبر الخير جاي في هذه الدولة الفقيرة وستصبح أغنى من السعودية وإيران بعد إكتشاف أضخم وأكبر بئر نفطي فيها..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية في تقرير حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول في إنتاج النفط الخام على مستوى العالم، تلتها السعودية وروسيا على الترتيب.

كما ذُكر

في التقرير أنه رغم أن دولاً مثل إيران، الكويت، العراق، الصين، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل وكندا تُظهر معدلات إنتاج عالية، إلا أنها لا تقترب من الولايات المتحدة من حيث الاحتياطيات النفطية الضخمة.

في هذا السياق

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، متجاوزة 303 مليارات برميل. لكن، فنزويلا تنتج فقط حوالي 700 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعد بكثير أقل مقارنةً بحجم إنتاج الدول الرائدة أخرى.

إضافةً إلى ذلك،