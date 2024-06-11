خسائر مادية وبشرية كبيرة..الرعب يجتاح السعودية بعد توقعات خطيرة للعرافة الإستخباراتية ليلى عبد اللطيف !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، المعروفة بشهرتها واسعة النطاق في العالم العربي، عن سلسلة من التوقعات المتعلقة بأحداث مستقبلية في المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.

وقالت إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في السعودية، ما قد يسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة. واضافت أن هذه الأمطار قد تسبب سيولاً وتعطل حركة المرور في عدة مناطق.

واشارت عبد اللطيف إلى حدث مهم آخر يتوقع حدوثه في المملكة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث من المنتظر إنشاء أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، مجهز بأحدث الأجهزة الطبية ويتوقع أن يحظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام العربية والعالمية.

بالإضافة إلى ذلك، صرحت العرافة بأن الأمير محمد بن سلمان أصدر توجيهات لإنشاء أكبر جامعة تعليمية في العالم، متخصصة في مجموعة واسعة من التخصصات ومزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التعليمية. وأوضحت أن هذه الجامعة من المقرر أن تكون مرجعاً عالمياً في مجال التعليم وتستقطب طلاباً من جميع أنحاء العالم.

نتيجة لذلك، تستهدف الجامعة الجديدة أن تصبح الرائدة عالمياً في مجال التعليم بتوفير تخصصات متنوعة مثل الطب والهندسة وغيرها، وتوفر بيئة تعليمية متقدمة تعزز الابتكار والتعلم.

من المتوقع أن تسهم هذه الجامعة في رفع جودة التعليم والتعلم عالمياً بتقديم مناهج متطورة وأساليب تدريس حديثة، لتمكين الطلاب من مواجهة التحديات العالمية.

وفي الختام، أكدت ليلى عبد اللطيف أن بفضل الرؤية الطموحة لولي العهد، ستكون الجامعة الجديدة وجهة مثالية للطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث ستقدم برامج تبادل ثقافي وفرص للتعاون الدولي، مما يساهم في تعزيز التفاهم العالمي وبناء جيل من القادة المتعلمين والمبدعين.