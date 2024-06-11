لم يكن متوقع ؟..أول تعليق سعودي على فيديو دعاء "الحوثيين" في مكة

الرياض - محمد الاطلسي - علقت السعودية، الاثنين، على مقطع فيديو لبعثة الحج القادمة من صنعاء، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب كسرها للقيود السعودية.

وفي التفاصيل، لفت الخبير العسكري السعودي احمد الفيفي إلى أن بلاده لن تعترض على الخطوة الأخيرة باعتبارها ادعية خاصة.

وأفاد الفيفي في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بانه كلما سمع الجماعات الصوفية يقرر الفرار بفعل ادعيتها، مشيرا إلى أنه في حال قررت بلاده اعتقال كل من يردد ادعية مخالفة فإن ذلك يعني غالبية الحجاج.

هذا وكان الفيفي يعلق على مقطع فيديو لبعثة الحج اليمنية القادمة من صنعاء.

وقد تصدر المقطع قائمة التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر قيادة وأعضاء البعثة اليمنية التي يقودها اللواء يحي الرزامي وهم يتبرؤون لله من مولاة اعدائه ويدعون لقائد الانقلابيين عبد الملك الحوثي قبل أن يختموا بالصرخة.