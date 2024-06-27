تأشيرة جديدة تسهل على المقيمين العمل في السعودية وبدون كفيل

الرياض - محمد الاطلسي - تبدأ مجالات التنمية في المملكة العربية السعودية بالنمو دائمًا، حيث أنها تواجه المشاريع المختلفة مما يؤدي إلى التوسيع في العمالة، وأعلنت السعودية عن أنه يمن الإقامة بدون كفيل وذلك لمدة متجددة وذلك من خلال منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم شروط الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل.

شروط الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل

يمكن للفرد الغير سعودي المقيم، أن لا يلجأ لكفيل حتى يحصل على تأشيرة بالإقامة والعمل في المملكة العربية، ولكن هذا يكون بشروط محددة، والتي هي:

يجب سريان مفعول جواز السفر.

شهادة ميلاد الشخص المتقدم.

شهادة خبرة خاصة بمجال العمل (إن وجدت).

شهادة المؤهل الخاصة بالمتقدم.

أن يكون العامل معه 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

رفع وإرفاق المستندات الإلكترونية بصيغة معينة يحددها النظام.

دفع الرسوم المقررة والمطلوبة للتأشيرة.

خطوات الحصول على تأشيرة بدون كفيل

حتى يمكن للمتقدم أن يحصل على تأشيرة بدون كفيل إلكترونيًا، وذلك عبر منصة قوى، التابعة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة

قوى

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

يمكن الدخول إلى المنصة عبر حساب "النفاذ الوطني"

املأ البيانات المرادة منك بطريقة صحيحة وفي الحقول المخصصة لها.

قدم الأوراق المطلوبة عبر المنصة.

قم بدفع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة.

مميزات تأشيرة العمل بدون كفيل

تشمل تأشيرة العمل بدون كفيل عدة مزايا وفوائد، ومنهم:

يُمنح الفرد المتقدم حرية كاملة لاختيار الجهة التي يريد الانتماء لها في العمل.

يتمتع الفرد بالحرية الكاملة في التنقل بين الوظائف المختلفة ( مع مراعاة الشروط والأحكام).

يمكن للفرد السفر بحرية إلى خارج المملكة العربية.

وبذلك يكون تم الانتهاء من مقالنا عن اصدار التأشيرة بدون كفيل، للحصول الفرد على الحرية الكاملة بدون تقييد أحد، سوى الشروط والأحكام الخاصة بالوظائف التي يتقدم إليها فقط، مما يجعله يذهب لجهة العمل الذي يريدها، والتنقل بين جهات العمل بحرية.