اتفرج : خبير نحل يكشف مفاجأة بشأن العسل الصيني..ويكشف طريقة مذهلة للتفريق بين العسل الأصلي والمغشوش

الرياض - محمد الاطلسي - قال خبير النحل السابق في وزارة "البيئة" جاسم المغربي، إن هناك مصانع صينية تصنع العسل المغشوش بحيث يمر في معظم المختبرات بجميع دول العالم دون اكتشاف غشه.

وأكمل المغربي، خلال لقاء بقناة "الإخبارية"، إن المختبرات عندما تفحص عسل النحل تركز على عدة أمور تتضمن أن تكون نسبة الرطوبة لا تزيد عن و21% للعسل المستورد و24 % للعسل الأمريكي والسكروز أقل من 10%.

وأشار إلى أن النحلة تفرز نوعين من الإنزيمات أثناء عملية تكوين العسل، ومن ثم يتم تحويلها من الرحيق إلى عسل خام، موضحا أن العسل المغشوش ليس مضرا ولكنه غير مفيد.

وتابع قائلا:"لا تستطيع التفرقة بين العسل المغشوش والأصلي إلا عن طريق تحليل المختبر".