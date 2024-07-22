السعودية تسمح للمقيمين نقل كفالتهم في أي وقت بدون موافقة الكفيل الحالي وتعلن رسوم نقل الكفالة الجديدة 1446

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار سعيها المستمر لتطوير وتحسين خدماتها، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية

عن تحديث آلية نقل الكفالة، بما في ذلك تحديد الحالات التي يحق فيها للمقيم نقل كفالته بدون موافقة الكفيل الحالي، وتوضيح الرسوم الجديدة لنقل الكفالة لعام 2024.

الحالات التي يحق فيها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل:

حددت الجوازات السعودية عددًا من الحالات التي يحق فيها للمقيم نقل كفالته دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين وضمان عدم تعرضهم لأي استغلال أو تعسف. ومن أبرز هذه الحالات:

1. انتهاء عقد العمل: في حالة انتهاء عقد العمل ولم يتم تجديده، يحق للعامل نقل كفالته إلى كفيل جديد دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق. 2. عدم دفع الراتب: إذا لم يقم الكفيل بدفع راتب العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، يحق للعامل نقل كفالته دون موافقته. 3. تغيير المهنة: في حالة رغبة العامل في تغيير مهنته إلى مهنة أخرى تتطلب كفالة جديدة، يحق له نقل كفالته دون موافقة الكفيل السابق، شريطة الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4. سوء المعاملة: إذا تعرض العامل لسوء معاملة من قبل الكفيل، سواء كانت جسدية أو نفسية، يحق له نقل كفالته دون موافقته، بعد تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تعرضه لسوء المعاملة. 5. الحالات الإنسانية: في بعض الحالات الإنسانية الاستثنائية، مثل وفاة الكفيل أو إصابته بعجز دائم، يحق للعامل نقل كفالته دون موافقته، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

رسوم نقل الكفالة الجديدة:

حددت الجوازات السعودية الرسوم الجديدة لنقل الكفالة لعام 2024، والتي تختلف حسب عدد مرات نقل الكفالة:

* المرة الأولى: 2,000 ريال سعودي. * المرة الثانية: 4,000 ريال سعودي. * المرة الثالثة والرابعة: 6,000 ريال سعودي.

كيفية تقديم طلب نقل الكفالة:

يمكن للمقيمين الراغبين في نقل كفالتهم تقديم طلبهم عبر منصة أبشر الإلكترونية، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت استيفاءهم للشروط المحددة.

توصيات الجوازات السعودية:

تنصح الجوازات السعودية المقيمين بالاطلاع على الشروط والضوابط المحددة لنقل الكفالة، والتأكد من استيفائهم لها قبل تقديم الطلب، وذلك لتجنب رفض الطلب أو التأخير في إنجازه. كما تؤكد الجوازات على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، واحترام حقوق الكفلاء والعاملين على حد سواء.