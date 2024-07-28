اقوى مما تتخيلون!..ليلى عبد اللطيف تبكي بحرقة وتكشف عن الكارثة المرعبة التي ستضرب هذه الدولة العربية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عن توقع خطير سيضرب إحدى الدول العربية خلال الفترة القادمة، موضحةً أن الخسارة ستكون كبيرة وسوف يندم الجميع ولكن بعد فوات الأوان.

وفي سلسلة توقعات جديدة كشفتها خلال ظهورها في لقاء تلفزيوني على قناة الجديد اللبنانية، قالت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن زلزال مدمر قوته 10 درجات سيضرب إحدى الدول خلال الفترة المقبلة من عام 2024، وستكون نتائجه كارثية ومرعبة.

ولم تصرح ليلى عبد اللطيف، بإسم الدولة، لانها لا تعلم الغيب حسب قولها، لكنها تتوقع ذلك بحسب قراءتها لمؤشرات علم الفلك.

وفي ذات الإطار، توقعت ليلى عبد اللطيف، أن تتعرض تركيا خلال الفترة المقبلة لفيضانات وأحداث مؤسفة ستثير الرعب بين اوساط السكان وستدفع الرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وفي ذات السياق ايضاً، قالت ليلى عبد اللطيف أن عدد من الدول الأوروبية سوف تشهد خلال عام 2024، كوارث طبيعية مؤسفة وسوف تكون نتائجها كارثية وغير مسبوقة.