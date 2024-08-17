انت الأن تتابع خبر فيروس أوروبوش ينتشر في الأميركتين ومراكزمكافحة الأمراض تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الاعلان عن تنبيها صحيا، يوم الجمعة، وذلك من أجل اخطار الأطباء والسلطات الصحية العامة برفع حالات الإصابة بفيروس أوروبوش داخل منطقة الأميركتين، والمتسبب في وفاة اثنين منذ بداية العام الحالي.

فيروس أوروبوش

و ينتشر فيروس أوروبوش عن طريق لدغات البعوض و الهاموش المصاب. وتتضمن أعراض المرض الحمي و الصداع وآلام العضلات، مع حالات شديدة تتسبب في التهاب السحايا.

وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض إنه مابين أول شعر يناير وأول شهر أغسطس، و تم الإبلاغ عن أكثر من ثمانية آلاف حالة إصابة بالمرض، منهم حالتين وفاه وخمس حالات انتقل الفيروس أثناء الحمل من الأم إلى الجنين.

اللقاحات والعلاجات

ولا توجد لقاحات أو علاجات تتوفر الي هذا المرض خلال الوقت الحالي، وأشارت المراكز الأميركية الي أن الدول أبلغت عن حالات تتضمن البرازيل وبيرو وبوليفيا وكوبا وكولومبيا، ورصدت حالات ترتبط بالسفر الي الولايات المتحدة وأوروبا عند أشخاص عائدين من البرازيل و كوبا.

اجراءات فحوصات