انت الأن تتابع خبر الخبراء يحذرون من مخاطر تنظيف الأذن بالشمع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر العديد من الخبراء من تنظيف الأذن بالشمع يحتوي على أضرار كثيرة، بالرغم من أنه يعتبر أحد صيحات مواقع التواصل الاجتماعي ذات الشعبية، حيث يزعم المستخدمون أنه يمكنه تنظيف شمع الأذن وحتى علاج مشاكل الجيوب الأنفية، يعد هذا الاتجاه بحل بسيط وطبيعي لمشكلة شائعة .



تنظيف الأذن بالشمع

قد يشكل العديد من المخاطر والمخاوف، وفيما يلي بعض منها:



ـ تلف قناة الأذن:

قد يؤدي إدخال شمعة في قناة الأذن إلى تلف الجلد الحساس الذي يبطن الأذن، وقد يؤدي هذا إلى تهيج أو عدوى أو حتى ثقب طبلة الأذن، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع ومضاعفات أخرى.

عدم الفعالية:

أثبتت الأبحاث باستمرار أن تنظيف الأذن من الشمع غير فعال في إزالة شمع الأذن، لا تخلق هذه العملية الضغط السلبي المزعوم، ومعظم المواد الموجودة في الشمعة بعد الاستخدام هي مجرد بقايا شمع من الشمعة نفسها، وليس شمع الأذن.

احتمالية الإصابة بالعدوى: