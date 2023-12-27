توقعات برج السرطان 2024 من ماغي فرح: دخول القفص الذهبي واختراق للحواجز

كشفت خبيرة الفلك ماغي فرح عن توقعات برج السرطان لعام 2024، وقالت الفلكية الشهيرة إن أصحاب البرج سيعيشون مغامرات رومانسية جديدة قد تصل حد دخولهم القفص الذهبي.

تعرفي معنا على توقعات ماغي فرح لعام 2024 لبرج السرطان على جميع الأصعدة، المهنية، الصحية، وكذلك العاطفية، وكيف سيعيش أصحاب برج السرطان عامهم الجديد ما بين علاقات رومانسية وخطط مهنية جديدة.

برج السرطان 2024 على الصعيد المهني

توقعت ماغي فرح الكثير من الأمور لأصحاب برج السرطان على الصعيد المهني قائلة: "يكون سلاحك القوي، الحدس والحاسة السادسة التي تملي عليك القرارات والخيارات وتكون مهمة كما ستحقق الأحلام أو تسعى لها واثقاً من نفسك ومزوداً بقوة معنوية وثقة في النفس لا تضاهى، يكون لديك دعم قوي يأتي في أوقات غير متوقعة تجسد بعض مشاريعك وتوفر لك الوسائل المطلوبة وعلاقات نافذة وحوافز كثيرة تحملها الظروف والأقدار.. يجب أن تسعى طوال العام لأنّ التحديات لن تكون بسيطة وعابرة لا بل ستختبر قدرتك على الصمود أمام أي مكروه إذا بدأ العام الجديد في بعض الإشكالات غير المتوقعة ستشتكي من بطء الوتيرة ومراوحة المكان في الأشهر الأربعة الأولى".

وأضافت خبيرة الفلك: "تهتم في شؤون مالية جيدة لكن لا يتخللها أي جديد يأتي الازدهار مع اتفاقيات تعقدها وتبشر بالخير كما أن هناك عاملان للكسوف في العام 2024 ويؤثران على أوضاعك المالية؛ يكون الأول في 8 أبريل والثاني في 2 أكتوبر ويرمزان لتغيير يحصل في حياتك المالية أو يدفعانك لتحضير مكانة مناسبة تحرزها في العام المقبل.. ينتقل كوكب جوبيتر إلى برج الجوزاء في تاريخ 26 مايو، وهذا يعني أن الأصدقاء سيلعبون دورًا في بعض الفرص التي تطرأ في النصف الأول من العام. يدعمك أحد الوالدين أو الأبناء في مشاريعك المالية وتكون الأسفار لغرض عملي ولقاءات خارج محيطك الاعتيادي بعض مواليد السرطان يتعلمون جديدًا عبر بعض النشاطات والمجموعات".

وتابعت: "تتميز فترة الصيف في انطلاقة جيدة وشعور بالرضا والالتزام وإذا حملت الأشهر الأولى مسؤوليات ضخمة فسيجعل الربيع حياتك مليئة بجديد يساير أولوياتك ويجمعك مع أصدقاء ويفتح أمامك أبوابًا لطرد الهواجس، ربما يشكل شهر يونيو مفترق طريق سعيد في حياتك تهتم بجديد وتنتبه إلى آفاق غير معتادة خاصة بين شهري أغسطس وأكتوبر.. كما ستسعى واثقاً في نفسك لاختراق الحواجز فتكون مبادراتك جريئة بين شهري نوفمبر وديسمبر وتنجح جدًا بفضل حدثك الأسطوري ومعطيات تدعمك جداً".

توقعات برج السرطان 2024 عاطفياً

أما على الصعيد العاطفي فقالت ماغي فرح: "تكون على موعد مع الحب أكثر من مرة في العام 2024 تتحلى بروح فكاهية عالية وأسلوب طريف، المناخ العاطفي غائم حالياً وينذر بتقلبات. إذا مررت سابقاً بأزمة طلاق أو حداد بسبب وجود بلوتون لسنوات طويلة في الجدي فهذا العام ستعرف فترات مهمة على صعيد علاقاتك الشخصية ويصعب عليك الاختيار".

وأضافت: "يعد العام الجديد أقل ربكة من السنوات الماضية تعرف قصص حب عبر البعض والفرص الاستثنائية إذا كنت عازباً تكون العلاقات الرومانسية أكثر جدية في النصف الأول من العام. كما ستكون الحياة الاجتماعية مليئة بالمتعة والمفاجآت خاصة أنك تمارس جاذبية قصوى بحضورك وتولد العشق وتفتح أمامك أبواباً متنوعة وكثيرة وتتجه إلى بعض الأشخاص المثقفين ويهمك التبادل الروحي والفكري"ز

وتابت ماغي فرح: "قد ترتبط بزواج أو خطوبة وإذا كنت تميل إلى المغامرات تعرف الكثير منها خاصة في النصف الأول. تميل إلى بعض مواليد العذراء الذين يتركون أثرا في نفسك وتكون علاقتك مع مواليد الجدي والحمل متوترة، كما سيؤثر مولود العقرب عليك سواء كان داعما لك أو مسببًا لبعض الأسى أما انجذابك إلى مواليد الحوت فيبقى متخفيا في علاقة ربما تكون سرية. يلعب أحد مواليد الدلو دورًا في خياراتك".

توقعات برج السرطان 2024 للصحة

أما على مستوى الصحة فقالت ماغي فرح: "تكون صحتك ممتازة في العام 2024 وعافيتك هائلة يجب أن تكون منتبه لجهازك الهضمي في الشهرين الأخيرين من العام وعلى وجه الخصوص الكبد والأعصاب والقلب ولا ترهق نفسك".

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