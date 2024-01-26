مولود برج الدلو من الشخصيات الشغوفة بطبعها، يحب العطاء ويعشق الفنون المختلفة. لذا، تتعدد هواياته بحيث لا يُمكن قصرها على هواية واحدة أو اثنتين. فإن كنت أحد مواليد برج الدلو وتود اكتشاف نفسك من جديد، أو كنت تسعى إلى فهم أحد المقربين إليك من مواليد هذا البرج ومشاركته ما يحب، فسنتحدث الآن عن هوايات برج الدلو بشيءٍ من التفصيل.

تتنوع هوايات برج الدلو تنوعًا كبيرًا، إلا أنها بشكل عام تندرج ضمن كل ما له علاقة بالفن والعطاء أو المشاركة. فنجد من أهم هواياته:

تصميم الديكور: يجد غالبية مواليد برج الدلو متعة كبيرة في تصميم الديكورات المُختلفة. وهو ما قد يقتصر على ديكور المنزل أو المكتب الشخصي فقط، وقد يمتد ليُصبح مهنة أصلية، فيُمارسها مولود برج الدلو بكثير من الاستمتاع والشغف.

يجد غالبية مواليد برج الدلو متعة كبيرة في تصميم الديكورات المُختلفة. وهو ما قد يقتصر على ديكور المنزل أو المكتب الشخصي فقط، وقد يمتد ليُصبح مهنة أصلية، فيُمارسها مولود برج الدلو بكثير من الاستمتاع والشغف. المناظرة: فمواليد برج الدلو بارعون في الحديث والتعبير عن آرائهم التي يؤمنون بها. ويجدون متعة كبيرة في مناقشة تلك الآراء والأفكار مع الآخرين، أو طرحها أمام مجموعة كبيرة من الناس. لذا نجد الكثيرين منهم يميلون إلى التدوين على منصات التواصل الاجتماعي أو عمل بودكاست يتحدثون من خلاله إلى الناس. [1]

فمواليد برج الدلو بارعون في الحديث والتعبير عن آرائهم التي يؤمنون بها. ويجدون متعة كبيرة في مناقشة تلك الآراء والأفكار مع الآخرين، أو طرحها أمام مجموعة كبيرة من الناس. لذا نجد الكثيرين منهم يميلون إلى التدوين على منصات التواصل الاجتماعي أو عمل بودكاست يتحدثون من خلاله إلى الناس. الرسم: كنوع من أنواع الفنون، يستهوي الرسم مواليد هذا البرج بشكل كبير. فهم يجدون فيه تحررًا من كافة القيود، وتعبيرًا صادقًا عما يجول في خواطرهم من أفكار وآراء. لذا نجدهم يبرعون في فنون الرسم بمختلف أشكالها وأنواعها.

كنوع من أنواع الفنون، يستهوي الرسم مواليد هذا البرج بشكل كبير. فهم يجدون فيه تحررًا من كافة القيود، وتعبيرًا صادقًا عما يجول في خواطرهم من أفكار وآراء. لذا نجدهم يبرعون في فنون الرسم بمختلف أشكالها وأنواعها. جمع الأشياء القديمة: إذا كنت من المقربين لأحد مواليد هذا البرج، فقد يكون أطلعك على مجموعة رائعة من العملات القديمة أو طوابع البريد المُختلفة أو قطع الحلي النادرة أو حتى قواقع البحر المميزة. وينبع حب مولود الدلو لجمع هذه الأشياء من عشقه للجمال والأصالة. ومن الملاحظ أن لدى برج الدلو قدرة عجيبة على اكتشاف الجمال في أشياء قد تبدو غريبة بالنسبة للآخرين.

إذا كنت من المقربين لأحد مواليد هذا البرج، فقد يكون أطلعك على مجموعة رائعة من العملات القديمة أو طوابع البريد المُختلفة أو قطع الحلي النادرة أو حتى قواقع البحر المميزة. وينبع حب مولود الدلو لجمع هذه الأشياء من عشقه للجمال والأصالة. ومن الملاحظ أن لدى برج الدلو قدرة عجيبة على اكتشاف الجمال في أشياء قد تبدو غريبة بالنسبة للآخرين. العمل التطوعي: يعشق مولود الدلو الحياة الاجتماعية، ويحب الانخراط مع كافة طبقات مجتمعه، بل ويجيد ذلك. هذا فضلاً عن حبه الجم للعطاء والتضحية أحيانًا من أجل الآخرين. ولا شك أن شخصية كهذه أحرى بالمشاركة في معظم الأعمال الخيرية أو التطوعية التي تحدث في محيطها.

إذا كنت مقبلاً على صداقة أو علاقة مع أحد مواليد برج الدلو، فستكون بحاجة إلى معرفة الهوايات التي تُثير نفوره أو استياءه أيضًا، لتعرف على الأقل أنك لن تستطيع مشاركتها معه في أوقات فراغكما. ولعل من أهم هذه الهوايات:

تحنيط الحيوانات: مولود برج الدلو عاشق للحيوانات الأليفة. وغالبًا ما تجد لديه حيوانًا واحدًا على الأقل يمنحه اهتمامه ورعايته. لذا تُعَد عملية التحنيط بما فيها من تعامل مع حيوان نافق مهمة قاسية بالنسبة له. لن يستطيع مولود الدلو ممارسة هذه الهواية غالبًا حتى إن استهواه ما تنطوي عليه من تقنية وفن.

مولود برج الدلو عاشق للحيوانات الأليفة. وغالبًا ما تجد لديه حيوانًا واحدًا على الأقل يمنحه اهتمامه ورعايته. لذا تُعَد عملية التحنيط بما فيها من تعامل مع حيوان نافق مهمة قاسية بالنسبة له. لن يستطيع مولود الدلو ممارسة هذه الهواية غالبًا حتى إن استهواه ما تنطوي عليه من تقنية وفن. ركوب الخيل: فقد يكون حبهم الجم للحيوانات، وحرصهم الدائم على تدليلها والاهتمام بها سببًا في ذلك. إذ يرى معظم مواليد هذا البرج أن الركوب فوق ظهر الخيل أمر غير عادل وقد يُسبب له الأذى. والجدير ذكره أن حتى من يُمارسون رياضة ركوب الخيل من مواليد برج الدلو، يحرصون على أن يكونوا في غاية اللطف مع خيلهم، ولا يستمرون إذا ما شعروا بانزعاج الخيل أو تضرره.

فقد يكون حبهم الجم للحيوانات، وحرصهم الدائم على تدليلها والاهتمام بها سببًا في ذلك. إذ يرى معظم مواليد هذا البرج أن الركوب فوق ظهر الخيل أمر غير عادل وقد يُسبب له الأذى. والجدير ذكره أن حتى من يُمارسون رياضة ركوب الخيل من مواليد برج الدلو، يحرصون على أن يكونوا في غاية اللطف مع خيلهم، ولا يستمرون إذا ما شعروا بانزعاج الخيل أو تضرره. الملاكمة: لا يحب مولود برج الدلو ممارسة الملاكمة بما تنطوي عليه من ألم وعرق ودم ودموع. وبصفته برج مائي يميل إلى المثالية والسلام، نادرًا ما تجد مولود هذا البرج بالقرب من حلبة ملاكمة. [2]

لا يحب مولود برج الدلو ممارسة الملاكمة بما تنطوي عليه من ألم وعرق ودم ودموع. وبصفته برج مائي يميل إلى المثالية والسلام، نادرًا ما تجد مولود هذا البرج بالقرب من حلبة ملاكمة. التسوق: ففي الوقت الذي يجد فيه البعض من التسوق علاجًا نفسيًّا لهم، لا يجد مولود برج الدلو راحته مع هذا الأمر. إنه يُفضل البقاء في الأماكن المفتوحة ذات المناظر الطبيعية والخالية من التكلف والزحام. فهو لا يُفضل أبدًا التسوق دون حاجة حقيقية وهدف مُحدد.

برج الدلو هو البرج الحادي عشر في دائرة الأبراج الفلكية الإثني عشر. تمر الشمس من هذا البرج من 19 يناير حتى 18 فبراير. وهو من الأبراج المائية، وتتسم شخصيته بعدة صفات منها:

يتميز مولود برج الدلو بذكائه الشديد وقدرته الفائقة على التفوق فيما يقوم به من أعمال.

يُحب مساعدة الآخرين بشكل كبير. لذا، غالبًا ما يتطوع في الأعمال الخيرية.

شخص اجتماعي بطبعه، يحب الآخرين ولديه قدرة كبيرة على التعامل مع مختلف طبقات المجتمع.

لديه ثقة عالية بنفسه، تجعله دائماً ملائمًا للمواقف والمناصب القيادية.

متقلب المزاج، وهو ما قد يؤثر أحياناً بشكل سلبي على علاقاته.

يعشق مولود برج الدلو الحرية ويخاف من الارتباط. لذا، نجده يؤجل دائمًا قرار الارتباط ويحاول التهرب منه.

يُعد من الشخصيات الاستقلالية التي تسعى في الاعتماد على نفسها، خاصةً في الجانب المالي.

هل برج الدلو يحب الرياضة؟

يعشق برج الدلو الرياضات الجماعية مثل كرة القدم، ويمارسها بمهارة عالية وتفوق ملحوظ. إلا أن يبتعد كل البعد عن الرياضات العنيفة مثل الملاكمة والكاراتيه والكونغ فو إذ يرى أنها تهدد هدوءه وسلامه.

هل برج الدلو انطوائي؟

برج الدلو شخص اجتماعي للغاية، إلا أن مزاجيته تدفعه في كثير من الأحيان إلى الانطوائية التي تتمثل في جلوسه منفردًا، أو اكتفائه بالأشخاص المقربين جدًّا منه الذين يعرفون شخصيته ويتحملون تقلباته.

لماذا يخاف برج الدلو من الارتباط؟

يتمسك مولود برج الدلو بالحرية إلى أقصى حد، ويعتبر أن الارتباط بما يقتضيه من مسؤوليات جمة قيدًا كبيرًا يُحاول تفاديه طالما استطاع. إلا أنه ما إن يجد الشخصية المناسبة التي تجذبه وتأسر عقله، سرعان ما يتخلى عن حريته ويُشمر عن ساقيه داخلاً قفص الزوجية بكامل إرادته.

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