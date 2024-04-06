توقعات برج العذراء لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العذراء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العذراء لشهر أبريل 2024

تطل في هذا الشهر على انشغالات وتغييرات وربما بعض التسويات فأنت أكثر راحة نسبياً من قبل رغم أن الأوضاع المالية تسيطر على اهتمامك وخاصة تلك المتعلقة بالآخرين كديون أو ارتباطات أو عمليات مالية أو معاملات قد تواجه بعض المماطلة أو التسويف.

قد تقدم على اتفاق أو محاولات لتسوية قضية مالية تناقشها مع الشركاء أو العائلة فحاول ان تدير مفاوضاتك بدون توتر وعصبية فالمريخ ببرج الحوت يعيد بعض المشاكل القديمة للظهور من جديد وعليك معالجتها بحكمة وصبر.

أيضاً على المستوى العاطفي قد تصادف بعض الصعوبات نتيجة لظهور بعض الحقائق أو المعلومات التي تفاجئك أو ربما بعض الأخبار وهذا ما يدفعك لمواجهات أو صعوبات بالتفاهم مع الطرف الآخر، فإذا كنت تعاني من علاقة مهتزة ربما تتخذ قراراً بالحسم أو ربما تسرع وتقدم بعض التنازلات حفاظاً على استمرارية مع الشريك.

لا يخلو الأمر من فرص عاطفية جديدة للخاليين وغالباً في هذه الفترة تكون القرارات جديّة وخاصة بالعلاقات الرسمية والملتزمة.

لا ينصحك الفلك في هذا الشهر باتخاذ القرارات المصيرية على الأقل لغاية الأسبوع الأخير منه مع مراعاة الوضع الصحي والاهتمام بالسلامة العامة.

شاهدي أيضاً: برج العذراء والخيانة

شاهدي أيضاً: برج العذراء عند الغضب

شاهدي أيضاً: أبرزعيوب برج العذراء